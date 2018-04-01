Kore Heyetinden Çomü'ye Ziyaret

"2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında Çanakkale'ye gelen Kore heyeti, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Güney Kore Dostluk Derneği Başkanı Prof. Dr. Hee Soo Lee, gazeteci Min Jeng Lee ile birlikte ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem ile görüştü.

İki ülke arasındaki işbirliklerinin görüşüldüğü ziyarette konuşan Prof. Dr. Erdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdem, "Güney Kore, coğrafi bakımdan uzak ama ilişkiler açısından yakın olan önemli bir ülke. 1915 Çanakkale Köprüsü için Güney Kore ile yaptığımız ekonomik işbirliği yanında eğitim alanında işbirlikleri yapmak da bizim için büyük önem taşıyor. Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde kurulan Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'na sizlerden destek bekliyoruz. Sadece Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda değil, Mühendislik Fakültesinde ve diğer birimlerimizde de akademik ilişkilerimizin olmasını ve 2018 Troya Yılı'nın da bu düşüncelerimiz ve hedeflerimiz için bir zemin oluşturmasını arzuluyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda büyükelçimizin bu ziyaretini büyük bir başlangıç adımı olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Choi Hong-Ghi ise, iki ülke arasında, özellikle eğitim alanındaki işbirliklerine çok önem verdiğini belirterek, "Hem tarihiyle hem kültürüyle böylesine zengin bir şehirde bulunmak bizim için mutluluk. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi Çanakkale Zaferi'nin ismini taşıyan bir üniversitede bulunmak da benim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Ardından günün anısına ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda sembol olarak, ÇOMÜ Prof. Dr. Eyüp Özdemir Parkı'na ağaç dikimi gerçekleştirildi.