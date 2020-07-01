Kore gazisine son görev
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Kore gazisine son görev

KOAH hastalığından 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ali Baykın, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisine son görev
01.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:11

KOAH hastalığından 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ali Baykın, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde 30 Haziran Salı günü KOAH hastalığından hayatını kaybeden Kore Gazisi Ali Baykın için bugün Samsun Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Saat 11.00'de kılınan cenaze namazından sonra Baykın, Derecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına askeri törenle defnedildi.

"Mezara benim koymamı istemişti"

Derecik Mezarlığı'ndaki kabrine vasiyetine uygun şekilde Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Diril, Kore Gazisi Ali Baykın'ı oğlu ile birlikte yerleştirdi. Ahmet Diril, "Kahraman Kore Gazisi Ali amcanın vasiyetini yerine getirmiş olmanın buruk gururunu yaşıyorum. Hep benden mezara benim koymamı istemişti. Vasiyetine uydum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Kore Gazisi Ali Baykın'ın Büyük Cami'deki cenaze törenine sevenleri ve ailesi ile birlikte TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi E. Albay Hüseyin Rahmi Kabakçı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Şehit Dul Yetimleri ve Harp Malulleri Derneği Şube Samsun Başkanı Necati Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanlığı Şehit Gazi işleri Kısım Amiri Astsubay Kıdemli Bşçvş Erdoğan Kapusuz, askeri personel ve gaziler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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