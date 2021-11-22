Kore Gazisinden Vali Hacıbektaşoğlu'na Ziyaret

SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kore Gazisi Osman Yücel'i makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Dünyanın birçok yerinde mazlumların hakkını korumak için canını vermiş Mehmetçiklerimiz ve yaralanmış gazilerimiz bizim en kıymetli varlığımızdır. "dedi.

Şehit ve Gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Eğer bugün hür ve bağımsız bir ülkede özgürce yaşayabiliyorsak bunlar şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Bize miras bıraktıkları kutlu vatanımızı birlik ve beraberlik içinde koruyarak, ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz. Allah şehitlerimizin ve ahirete intikal etmiş tüm kahraman gazilerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. " diye konuştu.

Ziyarette, Gazi Osman Yücel ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, sorun ve taleplerini dinledi.

Kore'de yaşadığı anılarını Vali Hacıbektaşoğlu ile paylaşan Gazi Osman Yücel ise Vali Hacıbektaşoğlu'nun gösterdiği yakın ilgiye teşekkür etti.

Ziyarette, Eruh Dikboğaz Köyü Muhtarı Mehmet Acar, Terör Gazisi Sait Öner, Gazi Osman Yücel'in oğlu Cemal Yücel'de hazır bulundu.

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