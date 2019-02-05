Kore Gazisinden Vali Atik'e Ziyaret

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kore gazisi Osman Yücel'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, devlet olarak Türkiye'nin huzur ve güvenliği, bölünmez bütünlüğü için mücadele vermiş tüm gazi ve şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını belirtti. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Vali Atik, "Kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkarak, aziz hatıralarını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları kutlu vatanımızı birlik ve beraberlik içinde koruyarak, ülkemizi el birliğiyle daha da güçlendireceğiz" dedi.

Kore'de yaşadığı anılarını Vali Atik'le paylaşan gazi Osman Yücel ise Vali Atik'in gösterdiği yakın ilgiye teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA