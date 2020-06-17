Kore gazisinden, Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ziyaret
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Kore gazisinden, Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ziyaret

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ahmet İlgün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz'ü ziyaret etti.

Kore gazisinden, Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ziyaret
17.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:50

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ahmet İlgün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz'ü ziyaret etti.

Gazi İlgün'le yakından ilgilenen Elagöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahmet İlgün de kendisini yalnız bırakmayan Vakıf Müdürü İbrahim Elagöz ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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