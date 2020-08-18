Kore Gazisinden Kaymakam Akbulak'a ziyaret
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Kore Gazisinden Kaymakam Akbulak'a ziyaret

Malatya'nın Pütürge ilçesinin yeni Kaymakamı Barbaros Akbulak'ı Kore Gazisi Abdullah Tilbaç ve eşi ziyaret etti.

Kore Gazisinden Kaymakam Akbulak'a ziyaret
18.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:19

Malatya'nın Pütürge ilçesinin yeni Kaymakamı Barbaros Akbulak'ı Kore Gazisi Abdullah Tilbaç ve eşi ziyaret etti.

Kaymakam Barbaros Akbulak, kendisini makamında ziyaret edip yeni görev yerinin hayırlı olması temennilerini ileten Kore Gazisi Abdullah Tilbaç ve eşine teşekkür etti.

Akbulak, Gazilik ünvanının önemli olduğuna dikkat çekerek, Gazi'nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akbulak, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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