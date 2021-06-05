Kore Gazisi Zeynel Polat, Son Yolculuğuna Uğurlandı.
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Kore Gazisi Zeynel Polat, Son Yolculuğuna Uğurlandı.

Kore Gazisi Zeynel Polat, Son Yolculuğuna Uğurlandı.
Habermetre - Haberler | Toplum

92 yaşında vefat eden Erzincanlı Kore Gazisi Zeynel Polat için Erzincan'ın Tercan ilçesi Çatakdere Köyünde cenaze töreni düzenlendi.

92 yaşında vefat eden Erzincanlı Kore Gazisi Zeynel Polat için Erzincan'ın Tercan ilçesi Çatakdere Köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, askeri ve sivil erkan katıldı.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, Kore Gazisi Zeynel Polat, kendisi için 23 yıl önce köy mezarlığında hazırladığı yere defnedildi.

Töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, Valimiz Sayın Mehmet Makas tarafından ailesine teslim edildi.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Kore Gazisi Zeynel Polat'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Habermetre

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