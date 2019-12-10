Kore Gazisi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:13

İzmir'de yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Kore Gazisi 90 yaşındaki Niyazi Yapıcı, Aydın'da düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi.



İzmir'deki evinde vefat eden Kore Gazisi Niyazi Yapıcı, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere askeri ve mülki erkan ile Yapıcı'nın yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yapıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarından taşınarak cenaze aracına konuldu.



Kore Savaşı'na 'topçu çavuş' rütbesi rütbesi ile katıldığı öğrenilen Yapıcı'nın naaşı Mursallı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA