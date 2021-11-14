Kore Gazisi Veli Atasoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

KIRIKKALE-(14. 11. 2021) Kore Savaşı'nda kendisi de esir düşen ve esir kamplarında bulunan Türk ve yabancı onlarca yaralı askere sağlık hizmeti sunması nedeniyle "Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilen Veli Atasoy (92) Hasandede köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Atasoy için merkeze bağlı Hasandede köyünde düzenlenen cenaze törenine, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdür Vekili Erdal Akkuş, İl Müftü Vekili Ali Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak, Türkiye Muharip Gaziler Derneğine üye gaziler ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Hasandede Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Atasoy'un naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Törenin ardından Vali Tekbıyıkoğlu, gazinin eşi Şöhret Atasoy'a, tabuta sarılı Türk Bayrağını takdim etti.

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