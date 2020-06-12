Kore gazisi Uvacin son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da 90 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Temel Uvacin'in cenazesi, Bafra ilçesinde toprağa verildi.
12.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:29
Samsun'da 90 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Temel Uvacin'in cenazesi, Bafra ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesinde vefat eden Uvacin, Asri Mezarlık mescidinde helallik alındıktan sonra Asri Mezarlığa defnedildi.
Uvacin'in cenazesine yakınlarının yanı sıra Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, Muharip Gaziler ve Dayanışma Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA