Kore Gazisi toprağa verildi KARABÜK'te, hayatını kaybeden 93 yaşındaki Kore Gazisi Kamil Özalp, sosyal mesafe kuralına uyularak son yolculuğuna uğurlandı.

KARABÜK'te, hayatını kaybeden 93 yaşındaki Kore Gazisi Kamil Özalp, sosyal mesafe kuralına uyularak son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Kamil Özalp yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. Karabük Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde gazinin Türk Bayrağına sarılı cenazesi getirildi. Cenaze namazına Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak aralıklarla saf tutuldu. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı namazın ardından, Özalp'in cenazesi Karabük Köyü aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA