Kore Gazisi Süleyman Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kore Gazisi Süleyman Öztürk için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kore Gazisi Süleyman Öztürk için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 92 yaşında vefat eden Kore Gazisi Süleyman Öztürk'ün cenazesi öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karaman Şehir Mezarlığına defnedildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, gaziler ve vatandaşların katıldığı cenaze töreni Kore Gazisi merhum Süleyman Öztürk ve ebediyete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimiz için Kuran-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından sona erdi.

Kore Gazisi Süleyman Öztürk'ün vefatı nedeniyle ailesine taziyede bulunan Vali Işık, merhum Öztürk'e Allah'tan rahmet geride kalan ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Karaman Valiliği/ BASIN

Kaynak: Habermetre