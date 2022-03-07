KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI\t - Haberler

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KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI\t

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'nun Mengen ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Fevzi Bozkan son yolculuğuna uğurlandı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Fevzi Bozkan son yolculuğuna uğurlandı.

Mengen ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Fevzi Bozkan, dün sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Bozkan için Mengen ilçesine bağlı Teberikler köyünde askeri tören düzenlendi. Bozkan'ın cenazesi törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI\t

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI\t

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI\t

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kore, Güncel, Haberler

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