Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 87 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.



Merkez Mahallesi Florya Sokağı'ndaki evinde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Yıldız için Askeritepe Kevser Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınları, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı.



Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) yeraltı işçisi olarak emekli olan 13 çocuk babası gazinin cenazesi, Askeritepe Mahallesi Çakmakkaya Mezarlığına defnedildi.



Bu arada Yıldız'ın vefatının ardından kentte 13 Kore gazisinin kaldığı öğrenildi.