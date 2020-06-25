Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Ömer Faruk Birekul'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından Konya'da toprağa verildi.

Vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Ömer Faruk Birekul'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından Konya'da toprağa verildi.

Şeker ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Birekul'un cenazesi, tören için Hacıveyis Camisi'nin avlusuna getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Ömer Faruk Birekul'un cenazesi, merkez Karatay ilçesindeki Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Birekul'un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA