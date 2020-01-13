Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi İsmail Ulaş'ın cenazesi toprağa verildi.

13.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:36
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

'nun ilçesinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki gazisi İsmail Ulaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitiren Ulaş için Gökçesu Beldesi'ne bağlı Çorakmıtırlar Köyü'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Ulaş'ın ailesi, Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Mengen Kaymakam Vekili Betül Büyüklılıç, Gökçesu Beldesi Belediye Başkanı Vahit Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Ulaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Ulaş, daha sonra köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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