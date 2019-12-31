Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

31.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:22

Bodrum'da yaşamını sürdüren 91 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Şehabettin Akkın, son yolculuğuna uğurlandı.



Bodrum'da, 91 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Şehabettin Akkın, Yalıkavak Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden 3 çocuk ve 4 torun sahibi Şehabettin Akkın için, bugün öğlen Yalıkavak Yemiş Camii'nde askeri bir tören düzenlendi. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Gazi Akkın, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yemiş Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA