Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta yaşamını yitiren Kore Gazisi Osman Yiğitsoy, son yolculuğuna uğurlandı.
Sivas'ta yaşamını yitiren Kore Gazisi Osman Yiğitsoy, son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Savaşı'na katılan 87 yaşındaki Gazi Osman Yiğitsoy, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yiğitsoy'un cenaze namazı Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ile Yiğitsou'un ailesi, yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yiğitsoy'un cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SİVAS