Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Recep Gönen'in cenazesi toprağa verildi.

10.09.2019 16:28
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Recep Gönen'in cenazesi toprağa verildi.

Gönen için, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde düzenlenen cenaze törenine askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Burada Gönen'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Recep Gönen'in cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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