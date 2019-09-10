Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Recep Gönen'in cenazesi toprağa verildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Recep Gönen'in cenazesi toprağa verildi.
Gönen için, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde düzenlenen cenaze törenine askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Burada Gönen'in yakınları taziyeleri kabul etti.
Recep Gönen'in cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.