Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Osman Karagöl, son yolculuğuna uğurlandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Osman Karagöl, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitiren Karaögl'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından alınarak Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Cami avlusuna getirildi.
Karagöl'ün cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Karaögöl'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz ve il protokolü katıldı.