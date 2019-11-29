Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

29.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:41

Vefat eden Kore Gazisi Arut Köse, Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.



88 yaşında vefat eden Kore Gazisi Köse cenaze aracıyla getirildiği Meryem Ana Kilisesi'nde askerlerin omzunda içeri taşındı. Köse için burada düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene 1'inci Ordu Komutanlığından personel de iştirak etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA