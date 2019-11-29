Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
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Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Vefat eden Kore Gazisi Arut Köse, Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

29.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:41
Kore gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Vefat eden Gazisi Arut Köse, Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.


88 yaşında vefat eden Kore Gazisi Köse cenaze aracıyla getirildiği Meryem Ana Kilisesi'nde askerlerin omzunda içeri taşındı. Köse için burada düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene 1'inci Ordu Komutanlığından personel de iştirak etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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