Kore gazisi Sefer Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Sefer Şahin'in cenazesi toprağa verildi.
08.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:22
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Sefer Şahin'in cenazesi toprağa verildi.
Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Elçialan köyü mezarlığına getirildi.
Şahin'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz de katıldı.
Kaynak: AA