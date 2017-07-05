Kore Gazisi'nden Sessiz Veda

Kore gazisi Mehmet Sıddık Kanşıray 93 yaşında hayatını kaybetti. Sıcak havada askerlerin sıkıntı yaşamaması için aile tarafından resmi tören istenmediği öğrenilirken, Kore Gazisi, mahalleli ve sevenlerinin dualarıyla Muradiye'de mütevazi bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi.



Manisa'nın Muradiye mahallesinde oturan Kore Gazisi Mehmet Sıddık Kanşıray organ yetmezliği nedeniyle evinde hayata gözlerini yumdu. 93 yaşındaki Gazi'nin vefatı büyük üzüntüyle karşılandı. Kanşıray ailesi törene katılacak olan askerlerin ve devlet erkanının sıcakta sıkıntı çekmemesi için resmi tören istemedi. Merhum Mehmet Sıddık Kanşıray mahalleli ve sevenlerinin katıldığı mütevazi cenaze töreninin ardından Muradiye'de toprağa verildi.



Mehmet Sıddık Kanşıray'ın sekiz çocuğu 32 de torunu bulunduğu öğrenildi. - MANİSA