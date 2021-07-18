Kore Gazisi Muhsin YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kore Gazisi Muhsin YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeşilyurt köyü sakinlerinden Merhum Cemal YILMAZ'ın oğlu Menşüre, Kadriye, Bedriye, Kadir ve Hacı Hasan YILMAZ'ın abileri Ayten, Selma, Cengiz ve Engin YILMAZ'ın babaları Emin, Cemal, Gökhan ve Serkan YILMAZ'ın amcaları Kore Gazisi Muhsin YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Hacıemin Mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hacı Hasan YILMAZ: 0532 765 96 64

18 Temmuz 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre