Kore gazisi Mısırlı, son yolculuğuna uğurlandı
15.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:44
Trabzon'da vefat eden Kore gazisi Hamit Mısırlı'nın cenazesi toprağa verildi.
Trabzon'da vefat eden Kore gazisi Hamit Mısırlı'nın cenazesi toprağa verildi.
Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan Melekli Camisi'ndeki cenaze törenine, Mısırlı'nın yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.
Vali Ustaoğlu, Mısırlı'nın yakınlarına taziyelerini iletti.
Mısırlı'nın cenazesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı