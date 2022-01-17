Kore gazisi Mehmet Tahra hayatını kaybetti
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Kore gazisi Mehmet Tahra, 91 yaşında vefat etti.
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Kore gazisi Mehmet Tahra, 91 yaşında vefat etti.
Yalangoz Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tahra, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tahra'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri