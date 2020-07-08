Kore gazisi Mehmet Kuran son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kuran, toprağa verildi.
08.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:24
Edirne'de hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kuran, toprağa verildi.
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde hayatını kaybeden Kuran için köy meydanında askeri tören düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyularak kılınan cenaze namazının ardından Kuran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İbriktepe Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, meclis üyeleri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA