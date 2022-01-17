Kore Gazisi Mahmut Uçan'a son görev

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mahmut Uçan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mahmut Uçan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mahmut Uçan için Kahta ilçe merkezinde askeri tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve yakınları katıldı.

Kahta ilçesinde yaşayan ve 6 erkek, 2 kız olmak üzere toplam 8 çocuk babası olan Kore Gazisi Mahmut Uçan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Veysel Karani Camii'ye getirildi. Kore Gazisi Mahmut Uçan'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Uçan'ın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı ile fotoğrafını oğulları Bekir ve Bedir Uçar'a takdim ederek, acılı aileye başsağlığı ile sabır diledi.

Kore Gazisi Mahmut Uçan'ın hayatını kaybetmesi ile birlikte Adıyaman'da hayatta kalan 4 Kore gazisinin kaldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

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