Kore Gazisi Mahmut Uçan'a son görev - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kore Gazisi Mahmut Uçan'a son görev

Kore Gazisi Mahmut Uçan'a son görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mahmut Uçan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mahmut Uçan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mahmut Uçan için Kahta ilçe merkezinde askeri tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve yakınları katıldı.

Kahta ilçesinde yaşayan ve 6 erkek, 2 kız olmak üzere toplam 8 çocuk babası olan Kore Gazisi Mahmut Uçan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Veysel Karani Camii'ye getirildi. Kore Gazisi Mahmut Uçan'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Uçan'ın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı ile fotoğrafını oğulları Bekir ve Bedir Uçar'a takdim ederek, acılı aileye başsağlığı ile sabır diledi.

Kore Gazisi Mahmut Uçan'ın hayatını kaybetmesi ile birlikte Adıyaman'da hayatta kalan 4 Kore gazisinin kaldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kore Gazisi Mahmut Uçan'a son görev

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Kahta, Kore, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title