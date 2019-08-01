Kore Gazisi Kocapıçak, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi Mustafa Kocapıçak'ın cenazesi toprağa verildi

Kocapıçak için Karaköy Mahallesi Camisinde askeri tören düzenlendi.

Kocapıçak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında cami önüne getirildi.

Kore gazisinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kocapıçak'ın ailesi ve yakınları, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Konuralp Küçüködük, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça İlçe Temsilcisi Ferhat Ünsalan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Menteşe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit Yakını ve Gazi Birimi Sorumlusu Burcu Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA