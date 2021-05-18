Kore Gazisi Jalil son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de 91 yaşında vefat eden Kore Gazisi Latif Jalil'in cenazesi törenle defnedildi.
Edirne'de 91 yaşında vefat eden Kore Gazisi Latif Jalil'in cenazesi törenle defnedildi.
Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Yıldırım Mezarlığı'na getirildi.
Jalil'in cenazesi, Kovid-19 tedbirleri alınarak kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Jalil'in ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar