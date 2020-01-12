Kore gazisi İsmail Ulaş hayatını kaybetti
Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Kore gazisi İsmail Ulaş, 91 yaşında hayatını kaybetti.
12.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:04
Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Kore gazisi İsmail Ulaş, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ulaş, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesine getirilen Ulaş'ın cenazesi, yarın Çorakmıtırlar köyünde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.
Kaynak: AA