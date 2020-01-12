Kore gazisi İsmail Ulaş hayatını kaybetti
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Kore gazisi İsmail Ulaş hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Kore gazisi İsmail Ulaş, 91 yaşında hayatını kaybetti.

12.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:04
Kore gazisi İsmail Ulaş hayatını kaybetti

'nun ilçesinde yaşayan gazisi İsmail Ulaş, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ulaş, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü 'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesine getirilen Ulaş'ın cenazesi, yarın Çorakmıtırlar köyünde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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