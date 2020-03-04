Kore Gazisi Hüseyin Yürekten Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

04.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:44

Tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Yürekten'in cenazesi toprağa verildi.

Gazi Hüseyin Yürekten için Pamukkale ilçesindeki Ulu Cami'de askeri tören düzenlendi.

Cenaze törenine gazinin eşi Fatma Yürekten, çocukları ve yakınları ile 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Yürekten'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri manga tarafından cenaze arabasına taşındı. Cenaze, Asri Mezarlık'taki gaziler bölümüne defnedildi.

Çameli'ye bağlı Yunuspınarı Mahallesi'nde ikamet eden Yürekten'in 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA