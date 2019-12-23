Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Himmet Ali Sarı (88) son yolculuğuna uğurlandı.

23.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:20
Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı

'in ilçesinde yaşamını yitiren gazisi Himmet (88) son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören ve dün evinde vefat eden Sarı için Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Jandarma Albay Erhan Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Birgi Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA
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