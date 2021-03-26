Kore gazisi Heke Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kore gazisi Heke Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel
Kore gazisi Heke Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Hastanesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Baha Heke'nin cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Hastanesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Baha Heke'nin cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Heke'nin cenazesi, memleketi İnebolu'ya getirildi. Heke'nin tabutuna Türk bayrağı sarıldı.

Tevfikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde İlçe Müftüsü Telat Ergin'in helallik almasının ardından Heke'nin cenaze namazını, vasiyeti üzerine imam hatip lisesi son sınıf öğrencisi olan torunu Eren Heke kıldırdı.

Heke'nin cenazesi, daha sonra Boyran Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Tabuta sarılan bayrak, törenin ardından oğlu Yahya Heke'ye teslim edildi.

Cenazeye Heke'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Vekili Nihat Öz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kore gazisi Heke Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:38:37. #1.15#
title