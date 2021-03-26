Kore gazisi Heke Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Hastanesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Baha Heke'nin cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Hastanesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Baha Heke'nin cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Heke'nin cenazesi, memleketi İnebolu'ya getirildi. Heke'nin tabutuna Türk bayrağı sarıldı.

Tevfikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde İlçe Müftüsü Telat Ergin'in helallik almasının ardından Heke'nin cenaze namazını, vasiyeti üzerine imam hatip lisesi son sınıf öğrencisi olan torunu Eren Heke kıldırdı.

Heke'nin cenazesi, daha sonra Boyran Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Tabuta sarılan bayrak, törenin ardından oğlu Yahya Heke'ye teslim edildi.

Cenazeye Heke'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Vekili Nihat Öz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım