Kore Gazisi Galip Özyavuz Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde vefat eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Galip Özyavuz, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
08.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:30
Adana'nın Ceyhan ilçesinde vefat eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Galip Özyavuz, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Çataklı Mahallesi mezarlığında düzenlenen törene Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Aydın, Belediye Meclis Üyesi Cemal İlçi, merhumun yakınları ve komşuları katıldı.
Kaymakam Yılmaz, Gazi Galip Özyavuz'un ailesine, acılarını paylaştıklarını söyleyerek başsağlığı diledi.
Kaynak: AA