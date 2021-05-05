Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor
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Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor

Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor
Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Kore gazisi Haydar İntepe (93), yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybeden 65 yıllık eşi Hatice İntepe'nin sık sık mezarını ziyaret ederek, ezberlediği şarkı sözlerini okuyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Kore gazisi Haydar İntepe (93), yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybeden 65 yıllık eşi Hatice İntepe'nin sık sık mezarını ziyaret ederek, ezberlediği şarkı sözlerini okuyor.

Dilovası'nda yaşayan Kore gazisi Haydar İntepe'nin 65 yıllık eşi Hatice İntepe, 2 yıl önce 93 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Haydar İntepe, eşinin ölümünden sonra büyük üzüntü yaşadı. Sık sık eşinin mezarını ziyarete giden Haydar İntepe, ona 'Uzun yıllar ötesinden' adlı şarkının sözlerini okumaya başladı. Haydar İntepe, eşini hala andığı için ilerlemiş yaşına rağmen ayakta kalabildiğini ifade etti. 

'O HAYATTAYMIŞ GİBİ YAŞAMIMA DEVAM EDİYORUM' Eşinin ölümünü kabullenemediğini ifade eden Haydar İntepe, "Evde varmış gibi hareket ediyorum, onun yattığı çekyatın üzerine bile oturmuyorum. Hayattayken yanına oturduğum zaman 'Kalk yerine otur' diyordu. Ayaklarının dibine oturduğum zaman izin vermiyordu ben aynı kuralı bugün bile devam ettiriyorum. O hayattaymış gibi devam ediyorum, onun yatağı boş duruyor, ben kendi yatağımda yatıyorum" dedi. 'BENİM ONDAN BAŞKA KİMSEM YOK' Eşinin ölümünün ardından düzenli olarak mezarı başına gelip ezberlediği bu şarkıyı kendisine söylediğini belirten İntepe, şöyle konuştu:

"Ben ölümünden sonra sürekli buraya mezarının başına gelmeye başladım. Ben onun için dua etmeyeceğim de kimin için dua edeceğim ki. Beni bu yaşa getiren oydu. O benim bir parçam. Eğer o benimle evlenmeseydi ben evlenemezdim bile. Buraya geliyorum ağlıyorum, sızlıyorum. Hala ben ayaktaysam onu devamlı andığım için ayaktayım. Ben o dizeleri bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti, bana eşimi hatırlattı. Ben de onu okuduktan sonra ve eşimin mezarı başında söylemeye başladım. Mezarının başına her geldiğimde okuyorum" 

 


Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor
Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor
Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor
Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor
Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor
Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor
Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Ona her şey eşini hatırlatıyor, 93 yaşındaki Kore gazisi eşini söylediği şarkılarla yaşatıyor
Ona her şey eşini hatırlatıyor, 93 yaşındaki Kore gazisi eşini söylediği şarkılarla yaşatıyor
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