Kore gazisi Enver Yeşilyurt son yolculuğuna uğurlandı

28.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:49

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 89 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Enver Yeşilyurt, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

4'ü kız 8 çocuk babası Kore gazisi Enver Yeşilyurt, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Gazi Yeşilyurt için, bugün öğlen Kervancı Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, MHP 23. Dönem Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, Kore gazileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Yeşilyurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Yeşilyurt'un cenazesi Turgutlu Kabristanı'na götürülüp toprağa verildi.MAYIS AYINDA ÖVÜNÇ MADALYASINI ALMIŞTI

Turgutlulu Kore gazisi Enver Yeşilyurt'a, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin organizasyonunda 21 Mayıs 2019 tarihinde, düzenlenen törende Turgutlu eski Kaymakamı Uğur Turan tarafından övünç madalyası verilmişti.

Kaynak: DHA