Kore Gazisi Emekli Tümgeneral Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

KORE Gazisi Emekli Tümgeneral Ali Dikmen (94), memleketi Denizli'de askeri törenle toprağa verildi.

İstanbul'daki evinde dün yaşamını yitiren Kore Gazisi Emekli Tümgeneral Ali Dikmen için memleketi Denizli'de askeri cenaze töreni düzenlendi. Yeni Camii'de öğle namazında düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasar Karahan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Osman Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, gaziler ve Dikmen'in yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Dikmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Askeri bandonun çaldığı Itri'nin Segah tekbiriyle bir süre taşındı. Protokol ve askeri erkan ile Dikmen'in eşi Şefika Dikmen, cenazenin arkasında yürüdü. Daha sonra cenaze aracına taşınan Dikmen, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

- Denizli