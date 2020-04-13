Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, son yolculuğuna uğurlandı İzmir'de kaldığı huzurevinde dün 97 yaşında vefat eden Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan Kilis'te toprağa verildi.

İzmir'de kaldığı huzurevinde dün 97 yaşında vefat eden Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan Kilis'te toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Celkan'ın cenazesi, vasiyeti üzerine eşinin kabrinin yanına defnedilmek üzere memleketi Kilis'e getirildi.

Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'nın da katıldığı cenaze namazının ardından Celkan'ın naaşı, Kilis Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Niyazi ile Celkanlı, tören sonunda aile yakınlarına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA