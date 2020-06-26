Kore Gazisi Doğan, son yolculuğuna uğurlandı Tokat'ın Niksar ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Himmet Doğan (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Himmet Doğan (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Niksar'a bağlı Korulu köyünde yaşayan Kore Gazisi Himmet Doğan yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Doğan için bugün Korulu Köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, Niksar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk, gaziler, gazinin yakınları ve köy halkı katıldı.

Gazi Doğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlında toprağa verildi.

Öte yandan cenazede Sosyal Hizmet Merkezi personelleri tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, hijyen kuralları ve dezenfeksiyon önlemleri alındı. - TOKAT

Kaynak: İHA