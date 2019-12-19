: Kore gazisi Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

19.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:17

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Haydar Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören ve dün yaşamını yitiren Kore Gazisi Haydar Aktaş (90) için Kemalpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kaymakamı Hidayet Sarı, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Aktaş'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

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