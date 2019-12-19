Kore gazisi Aktaş son yolculuğuna uğurlandı
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Kore gazisi Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Haydar Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

19.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:34
Kore gazisi Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

'ın ilçesinde yaşamını yitiren gazisi Haydar Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören ve dün yaşamını yitiren Kore Gazisi Haydar Aktaş (90) için Kemalpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kaymakamı Hidayet Sarı, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Aktaş'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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