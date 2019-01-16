Kore Gazisi Aksoy Son Yolculuğuna Uğurlandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Aksoy'un cenazesi törenle toprağa verildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Aksoy'un cenazesi törenle toprağa verildi.
Alaplı Belediyesi morgundan alınan Aksoy'un cenazesi, askeri konvoyla Yeni Siteler Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.
Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra ilçe merkezindeki Merkez Cami önüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Aksoy'un ailesinin yanı sıra, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA