Kore Gazisi, 99 yaşındaki Mustafa Kemal İyison hayatını kaybetti
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Kore Gazisi, 99 yaşındaki Mustafa Kemal İyison hayatını kaybetti

Kore Gazisi, 99 yaşındaki Mustafa Kemal İyison hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara'da yaşayan Kore Gazisi Emekli Albay Mustafa Kemal İyison, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Ankara'da yaşayan Kore Gazisi Emekli Albay Mustafa Kemal İyison, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

İyison, yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Emekli Albay Mustafa Kemal İyison'un cenazesi, yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kore'deyken şehit olduğu bilgisi geldi

İyison'un torunu Bora Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin Kore'de görevdeyken ailesine şehit olduğu bilgisinin verildiğini, hatta anneannesinin günlerce yas tuttuğunu söyledi.

Günler sonra dedesinin eve geldiğini belirten Er, "Ailem çok şaşırmış ama sonra büyük bir sevinç olmuş. Bizimkilere savaşta nasıl yaralandığını anlatmış." diye konuştu.

Dedesi Mustafa Kemal İyison'un, "Ayla" filmine konu olan Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği ile aynı dönemde Kore'de olduğu bilgisini veren Bora Er, "Ayla filmi yayınlandığında hemen sinemaya gitmek istedi. O dönem yan bölüğünde kalan Süleyman Dilbirliği'nin hikayesini bildiğini söylemişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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