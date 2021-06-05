Kore gazisi 92 yaşında vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kore gazisi 92 yaşında vefat etti

Kore gazisi 92 yaşında vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 92 yaşındaki Kore gazisi Zeynel Polat, hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 92 yaşındaki Kore gazisi Zeynel Polat, hayatını kaybetti.

Tercan'a bağlı Çatakdere köyünde yaşayan 6 çocuk babası Zeynel Polat, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından dolayı yaşama veda etti. Kore gazisi Polat'ın cenazesi bugün düzenlenecek törenle Çatakdere köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, bir süre önce Kore gazisi Zeynel Polat'ı evinde ziyaret etmişti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Merih Demiral Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kore gazisi 92 yaşında vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 11:34:27. #1.16#

title