Kore Gazileri "Ayla" Filminde Bir Araya Geldi

Manisa'da Kore gazileri ve aileleri, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizasyonuyla "Ayla" filmini izledi.



Etkinliğe, Vali Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer de katıldı.



Vali Güvençer, film gösterimi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk tarihini zenginleştiren ve Türk milletinin büyüklüğünü tüm dünyaya tanıtan çok güzel hadiseler, başarılar ve hüzünler olduğunu söyledi.



Türkiye'yi modern sanat imkanlarını kullanarak tüm dünyaya tanıtmakta bugüne kadar epeyce zorlandıklarını ifade eden Güvençer, şöyle konuştu:



"Son günlerde Türkiye gündemini işgal eden 'Ayla' filmini artık bütün kamuoyu çok yakından biliyor. Sağolsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün ve çalışanlarımızın girişimi ve Magnesia AVM yönetiminin desteğiyle Manisa'da yaşamakta olan Kore gazilerimizi bu filimde bir araya getirmeyi düşünmüşler. Ben de büyük bir gururla Kore Gazisi hemşehrilerimizle birlikte filmi seyretmeye geldik."



Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise 5 Kore gazisinin yanı sıra yakınlarını da gösterime davet ettiklerini belirterek, "Sağolsunlar AVM yönetimi de bizi kırmayarak destek oldular. 5'i Kore gazisi, 40 da onların eşleri, çocukları ve torunlarından oluşan 45 kişiyi burada ağılıyoruz." şeklinde konuştu.



Yaklaşık 2 saat süren filmin ardından konuşan Kore gazileri ise filmin birçok şeyi yeniden hatırlattığını ve çok duygulandıklarını dile getirdi.