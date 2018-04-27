Kore'deki Tarihi Zirveden Barış Kararı Çıktı

Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un bir araya geldikleri tarihi zirve sonunda yapılan açıklamada, "İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder" denildi.