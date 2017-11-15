Kore Kültür Merkezi Müsteşarı Cho Dongwoo, turizmin Türkiye ile Güney Kore halkının birbirini tanıması ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Kore'yi ziyaret edip gelen insanların ülkeyi gerçekten çok beğendiklerine dair sözlerini duyduğumda mutlu olup bir yandan da Türkiye'den daha fazla kişi Kore'ye gidebilse çok iyi olur diye düşündüm." dedi.



Kore Cumhuriyeti Teşvik Turları Gecesi Ankara bir otelde düzenlendi.



Dongwoo, burada yaptığı konuşmada, Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 2017'de 60'ncı yılının kutlandığını hatırlatarak, bu yılın karşılıklı kültür yılı olarak belirlendiğini ve iki ülkede çeşitli kültür, sanat, bilim etkinliklerinin düzenlendiğini söyledi.



Türkiye'de görev yaptığı sürede Kore'ye yönelik büyük bir ilgi olduğuna dikkati çeken Dongwoo, "Kore kültürüne ilgi duyan birçok gencin Kore'yi ziyaret etmek istediklerini gördüm. Kore'yi ziyaret edip gelen insanların ülkeyi gerçekten çok beğendiklerine dair sözlerini duyduğumda mutlu olup bir yandan da Türkiye'den daha fazla kişi Kore'ye gidebilse çok iyi olur diye düşündüm." diye konuştu.



Dongwoo, Güney Koreliler için Türkiye'nin turizmde cazibe merkezi olduğunu, turizmin iki ülke halkının birbirini daha iyi tanıyıp anlaması ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.



Güney Kore'yi ziyaret eden Türk turistlerinin sayısının gösterdiği artışa rağmen yeterli bulmadıklarını vurgulayan Dongwoo, "Kore'ye giden direkt uçuşların Ankara'dan hareket edeceği günlerin bir an önce gelmesini umarım. Tarihsel bağı ve kültürel benzerliği olan Kore ve Türkiye'nin vatandaşları, bir birlerini severek kolaylıkla yakınlık hissetmektedirler. Bu altyapı üzerine iki ülkenin ilişkileri kültür ve insan alışverişi dahil tüm alanlarda gelişecektir." dedi.



Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü

Lee Jaesang da organizasyon olarak eğitim turizmini büyük bir fırsat olarak gördüklerini ve işbirliğini arttırmak istediklerini dile getirdi.



Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na da değinen Jaesang, söz konusu olimpiyatlara tüm dünyadan katılımın olacağını, Türkiye'den de ilgi beklediklerini ifade etti.



Kore Turizm Organizasyonu Pazarlama Müdürü Erkan Aslantaş da Güney Kore ve Türk kültürünün birçok benzer noktası olduğunu belirterek, Türk turistleri Güney Kore'ye davet etti.



Güney Kore'nin dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer aldığını belirten Aslantaş, ülkenin turizm açısından Asya'da cazip bir destinasyon olduğunu ifade etti.



Aslantaş, şubat ve mart 2018'de gerçekleşecek Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nın da ülke turizmine büyük bir katkı sağlayacağına işaret ederek, "Kore'nin Türkiye'ye yapacağı turizm yatırımları giderek artacak. Kore, dost ülke Türkiye'deki tanıtımlarına devam edecek." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Güney Kore'yi ve teşvik turlarını tanıtan sunum video gösterimi yapıldı.