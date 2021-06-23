Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu kültürden sorumlu Konsolos Kyumin Kim ve idari işlerden sorumlu Konsolos Jiyoumg Song'un da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo'ya Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Kaynak: Habermetre