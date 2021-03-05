Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine Kore bayrağı takdim etti

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğini ziyaret ederek Kore bayrağı verdi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğini ziyaret ederek Kore bayrağı verdi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Türkiye genelindeki 169 şube ve temsilciliğe 400 Kore bayrağı dağıtma projesi kapsamında Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Büyükelçi Won Ik Lee ve Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır ile İskenderun Temsilcisi Neşet Turhan'a Kore bayrağı teslim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakır ve Turhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli