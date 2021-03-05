Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine Kore bayrağı takdim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine Kore bayrağı takdim etti

05.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:20
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine Kore bayrağı takdim etti

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğini ziyaret ederek Kore bayrağı verdi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğini ziyaret ederek Kore bayrağı verdi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Türkiye genelindeki 169 şube ve temsilciliğe 400 Kore bayrağı dağıtma projesi kapsamında Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Büyükelçi Won Ik Lee ve Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır ile İskenderun Temsilcisi Neşet Turhan'a Kore bayrağı teslim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakır ve Turhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mustafa Er Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine Kore bayrağı takdim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:20:36. #1.16#
title